Mensaje desafortunado de Koeman sobre la salida de Lionel Messi

Ronald Koeman, técnico del Barcelona, habló este sábado en rueda de prensa en la previa del partido ante la Real Sociedad y dejó una frase desafortunada sobre Lionel Messi

Por: Mauro Palacios 14 de Agosto 2021 · 10:35 hs

El técnico holandés mandó varios mensajes a la afición, está convencido de que los aficionados disfrutarán de su equipo, que ficharán un delantero si es posible y tuvo una frase desafortunada en el tema Lionel Messi y su salida..

"Hay que destacar la actitud de los capitanes que quieren ayudar al Club y demuestra que son gente de casa. Hay una plantilla muy fuerte, no hay excusas. El equipo está preparado y hará disfrutar a la gente".

"Hay que pensar en La Liga y podemos aspirar a lo máximo. Pedri y Eric han vuelto con mucho ánimo y han demostrado en los entrenamientos que pueden jugar. Están disponibles".

Muchas veces, mientras se declara, podemos pronunciar alguna abra o frase que no sea para el momento y pueda ser malinterpretada, esto le sucedió a Ronald Koeman. "Se ha hablado mucho de Messi y es normal porque hablamos del mejor jugador del mundo, que ha demostrado en este club la efectividad que ha tenido, su calidad. Es normal, pero como dije el otro día, a Messi ya no lo vamos a tener más. Hay otros jugadores y hay una plantilla fuerte cuando recuperemos a todos. Tenemos una plantilla fuerte para lograr cosas importantes. Y a partir de mañana no hay excusas. Creo que el equipo está preparado, que hemos hecho buena pretemporada. Leo no ha estado esas cinco semanas. Hay que jugar, demostrar y tener la actitud. Estoy convencido de que la gente va a disfrutar de este equipo".

"En general, es doloroso para todos los culés. Lo que ha hecho Messi por este club, el tipo de jugador que es... Lo echamos de menos porque es un jugador importante para la historia del Barça. Pero no hay que vivir el pasado. Son cosas que pasan y estoy ilusionado con el equipo que tenemos. Lo de Messi ya es el pasado, hay que vivir lo de hoy para lograr lo que queremos lograr".

"Espero mucho de Memphis, lo conozco bien. Es un delantero fuerte y rápido y tiene efectividad. Me encanta trabajar con Griezmann; siempre ayuda, da alegría al equipo, va a ser más importante".