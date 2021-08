Mensaje directo de Cuauhtémoc Blanco a la selección de México

Hace unos días fue homenajeado por Cordova en pleno festejo de su gol, el actual gobernador de Morelos habló del Tri Olímpico, previo a la Semifinal en Tokio 2020 ante Brasil.

Por: Mauro Palacios 02 de Agosto 2021 · 13:47 hs

Cuauhtémoc Blanco, fue homenajeado hace unos días por Córdova, el jugador americanista tras marcar uno de los goles de México en los Juegos Olímpicos. El gobernador de Morelos, habló el pasado domingo del Tri Olímpico previo a la Semifinal ante Brasil a jugarse la madrugada de este martes tiempo del centro de México.

El Cuau deseó suerte al equipo dirigido por Jaime Lozano, pero los insistió en que le pongan "corazón y pantaloncitos" al duelo ante la selección verdeamarelha por el pase a la Final.

"No va a ser fácil, yo jugué Atlanta 96 pero tienen un gran equipo, la selección mexicana. Hay una muy buena generación de jugadores, dios quiera y les vaya bien. No es fácil porque tienen un equipo complicado como es Brasil, pero como siempre lo he dicho, tenemos dos ojos, dos piernas y dos brazos, así que a meterle mucho corazón".

"Meterle mucho corazón, muchos pantaloncitos, hay mucho por dónde le podemos ganar a Brasil", dijo este domingo durante la consulta ciudadana sobre juicio a expresidentes en México.

Por otra parte, el mundialista mexicano e ídolo americanista, también destacó las cualidades del equipo japonés, único equipo que pudo con el mexicano hasta el momento en Tokio 2020 y que en caso de avanzar ambos a la Final. "Hay que tener cuidado con los japoneses, mira la sorpresota que nos dieron porque juegan muy bien. Ellos haz de cuenta que se reproducen, corres y te los quitas y ya los tienes otra vez, entonces el consejo que les doy a los mexicanos, mi experiencia: participar con los coreanos y japoneses es que te los quitas y ahí los tienes otra vez, quién sabe cómo chingados le hacen pero se levantan y ahí están. Sería una muy buena revancha y un gran partido".