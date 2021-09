Messi publicó una foto donde se ve a un compañero bastante relajado

Luego del entrenamiento de la selección Argentina con vistas a un nuevo clásico con Brasil, apareció una foto donde uno de los jugadores fue agarrado con las manos en la masa.

Por: Mauro Palacios 04 de Septiembre 2021 · 10:15 hs

En pleno entrenamiento de la selección argentina todo es concentración y a la vista está nada más ni nada menos que Brasil nuevamente en sus tierras, pero esta vez por una nueva fecha de eliminatorias que lo tiene al local como líder absoluto y con una racha que da miedo.

Pero de rachas rotas, sabe muy bien la Argentina, Lionel Messi, Scaloni y odo este grupo. Hace muy poco, se coronó campeón de la Copa América en tierras brasileñas, donde no es común que eso ocurra.

Luego del entrenamiento, algunos de los muchachos posaron para una foto muy particular, que el mismo Lionel Messi posteó su instagram y ya recibió millones de me gusta y comentarios, muchos de ellos de los mismos protagonistas de la imagen y otros ex jugadores de la celeste y blanca.

Quien estaba con las manos en la masa fue Rodrigo De Paul, al ex Racing y actual jugador del Atlético Madrid se lo vio con mate y termo en mano, algo que demuestra la tranquilidad con la que se vive en los últimos tiempos en la selección nacional, a comparación de otros tiempos donde no había lugar para estas escenas.