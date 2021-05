Hablo Messi sobre su futuro

Leo Messi romperá su silencio después de no hablar durante casi cinco meses, y se espera que diga que era sobre su futuro, ya que termina su contrato con el Barcelona este 30 de junio.

Por: Luca Ratto 20 de Mayo 2021 · 19:16 hs

El futuro del astro argentino es incierto, no se sabe si seguirá con la decisión que había tomado a fines del año pasado de irse del Barcelona o si al final se queda en el club que lo vio convertirse en lo que es hoy en día. La incógnita sobre este tema se espera que termine este sábado 22 de mayo, en una entrevista que hizo el rosarino con el diario Olé.

Quien disputo 731 partido con el equipo culé, termina contrato este 30 de junio y ahora podrá decidir qué hacer. En el anterior mercado de pases, Messi había tomado la decisión de dejar el Barca, pero los dirigentes de aquel momento no le dieron esa posibilidad. En la anterior entrevista que realizó con Évole a finales de diciembre, Leo declaró que no iba a decir nada hasta que termine la campaña, para no distraerse y poder conseguir títulos.

Lo que prioriza el seis veces Balón de Oro es el proyecto deportivo antes que el dinero. Su deseo es quedarse en el Barcelona y por eso les dará prioridad, pero él quiere ganar todos los títulos posibles hasta que decida terminar con su carrera. Así que, también escuchar otras propuestas y verá que hará en la próxima temporada