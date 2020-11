Mikel Arteta dice estar "herido" con Ozil

El actual director técnico del Arsenal, Mikel Arteta ha ofrecido declaraciones en entrevista exclusiva a un medio londinense y ha expresado su opinión acerca de la situación de Mesut Ozil, el fichaje más caro de los "gunners" y excompañero de Arteta como jugador que no está siendo considerado para ninguno de los equipos del Arsenal. Se mantiene en entrenamiento, pero no ha visto minutos desde marzo. Arteta confesó: "estoy herido".

Mikel Arteta ha llegado al Arsenal para realizar varios cambios en la plantilla. Entre los que se incluyó una nueva lista de jugadores titulares, seleccionados por el mismo director técnico y que se presentó para el registro en la Premier League y Europa League respectivamente.

En ninguna de las listas figuró el exjugador del Real Madrid, el alemán Mesut Ozil, quien se mantiene al margen de la convocatoria, tan solo realizando los entrenamientos rutinarios. Sin embargo, no pisa la cancha desde marzo.

La situación preocupa a los "gunners" porque se trata de uno de los fichajes más importantes del Arsenal en los últimos años. 350.000 libras por semana es el salario del campeón del mundo, que ahora se dedica a las redes sociales y al gimnasio.

Ozil, de 33 años se ha mantenido leal y no ha realizado mayor comentario al respecto, afirmando que "no se puede hacer nada". Por su parte, Arteta dejó claro que tiene intenciones de reconsiderar a Ozil de cara a los siguientes encuentros.

"Estoy dolido porque no me gusta que ningún jugador de mi plantilla no tenga la posibilidad de participar o competir", comentó Arteta para referirse a la situación con el exjugador merengue e internacional con la selección teutona.