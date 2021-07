Mítico jugador de México fue muy duro con Carlos Salcedo: "Desde que llegó ha sido horrible"

El mítico jugador del Cruz Azul criticó con todo a Carlos Salcedo luego de su mal partido en Copa Oro con la Selección Mexicana y por fallar el penal.

30 de Julio 2021

Parece que no está perimitido en México que la selección pase una ronda o gane un partido sufriendo, o si esá permitido pero arrastra sus consecuencias en lo posterior, cuando se prenden los micrófonos, se encienden las cámaras de TV, se tipean las palabras, o como en este caso, se convierte una red social en el comentario permanente del partido y de los rendimientos individuales.

La Selección Mexicana obtuvo un dramático pase a la Final de la Copa Oro, pues sufrió hasta el último segundo ante Canadá pero un gol de Héctor Herrera solucionó todo; el más criticado del día fue Carlos Salcedo. Pero duele mucho cuando la crítica viene del lado de una figura tan grande y que estuvo dentro de tus zapatos. Carlos Hermosillo, leyenda del Cruz Azul, criticó con todo al hoy jugador de los Tigres, pues más allá de que haya fallado un penal que pudo darle tranquilidad a México en las Semifinales de la Copa Oro, comentó que siempre le ha parecido "un desastre".

Carlos Hermosillo explotó contra Salcedo, pues el exfutbolista considera que no debió haber cobrado el penal, y que su desempeño en Selección Mexicana ha dejado mucho que desear en sus últimas presentaciones. Carlos Salcedo suele ser un inamovible del Tata Martino en los partidos de la selección mayor, pues pese a actuaciones como la de este día ante Canadá, no pierde su lugar; otro hecho por el que la afición arremetió contra el mexicano.

“Lo de Carlos Salcedo, es fatal, cualquiera puede fallar un penal, pero primero un jugador que está en selección que desde que llegó ha sido horrible, fatal, desastre y lo dejan tirar un penal, por favor, entiendo que no los falla el que no se para enfrente, pero por fa”, escribió Hermosillo. Además de esto, criticó en general su paso por México, ya que considera que desde que volvió de Europa no ha dado buenos partidos, por lo que era casi obvio que Salcedo iba a fallar el penal.