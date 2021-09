Momento indicado, ¿Gallardo se va al Barcelona?

Nuevamente aparece Marcelo Gallardo como candidato a dirigir en el Barcelona, como hace dos años, el entrenador de River Plate finaliza su contrato y dudan de su continuidad en la argentina.

Marcelo Gallardo nuevamente en el radar del FC Barcelona, ya sucedió en 2019, cuando el entrenador brillaba con su mejor River Plate y se quedaba en las puertas del bicampeonato de América donde se le fue inexplicablemente ante el Flamengo en Lima.

Nuevamente aparece el nombre del entenador millonario, ya que en el tan prestigioso programa español "El Chiringuito" se observó una hoja con el apellido "Gallardo" como proyecto adecuado para este club que se encuentra en bancarrota, sin Lionel Messi y en plena decadencia.

Ángel Cappa opinó sobre el tema, "No es un bueno momento para dirigir al Barcelona, es un tren que va a toda velocidad para estrellarse ante una pared, es un momento muy difícil". Los equipos grandes no se fijan en los entrenadores de Sudamérica, no se fijan en Gallardo. Martino y Sampaoli venían de dirigir selecciones, así y todo Sampaoli fue al Sevilla".

La realidad es que Marcelo Gallardo cumplirá su contrato que finaliza en diciembre de este año y están activas las coversaciones para continuar con sus proyectos en River Plate, pero eso es un secreto que el único que lo sabe es el propio Muñeeeeco, muñeeeeco.