Mourinho deja a dos argentinos sin club y le bajó línea a Cristiano Ronaldo

José Mourinho ya comienza con mano dura en la Roma, como sucedió con otros planteles en los que estuvo a cargo.

Por: Mauro Palacios 09 de Julio 2021 · 10:25 hs

La era José Mourinho comenzó con todo en la Roma, despues de un gran recibimiento por parte de sus seguidores y una presentación a su altura, comienza y aplica mano dura.

El jueves por la tarde dio inicio, José Mourinho, a su primera sesión de entrenamientos y se ha puesto manos a la obra para renovar a su equipo.

Según Sky Sports Italia, el técnico portugués quiere desprenderse de ocho futbolístas y les ha invitado a que salgan del club ya que no entran en sus planes de la cara a la temporada 20-21 de la Serie A.

Los ocho futlístas son: Pedro; Federico Fazio, Steven Nzonzi; Justin Kluivert; Javier Pastore; Davide Santos, Robin Olsen y Ante Coric.

La Roma publicó en sus redes sociales la lista de convocados para la pretemporada. En esa lista no aparecen los ocho futbolístas mencionados anteriormente por lo que se especula que "The Special One" no cuenta con ellos.

El argentino Federico Fazio lleva cinco temporadas en La Loba y deberá buscarse club al igual que el ex Huracán Javier Pastore.

"Siempre hablan de títulos, pero hablamos de tiempo, proyectos, trabajo. Los títulos no son palabras, como palabra es demasiado fácil de decir. Podría haber sido una promesa muy fácil, pero la realidad es otra cosa. Los títulos vendrán. La sociedad no quiere el éxito aislado, quiere llegar a lo más alto y quedarse allí, esto es más difícil".

Mourinho, al igual que mucho otros entrenadores, acostumbra a realizar este tipo de situaciones. En Tottenham Hotspur fue testigo de ello y uno de los futbolístas más castigados fue Dele Alli. El futbolísta ingl era pieza clave cuando Mauricio Pochettino era el entrenador de los Spurs y Southgate lo convocaba para la selección inglesa. Cuando Mou llega al banquillo, habló con Dele para que buscara otro lugar donde pueda mostrar su fútbol, al igual que Erik Lamela.

En el Real Madrid sucedió algo parecido, Pedro León no fue convocado frente al Auxerre en la fase de grupos de la Champions en la temporada 2010-11 y tanto él como otros, han sufrido sus actos y sus ataques dialécticos.

José Mourinho le dejó un mensaje a Cristiano Ronaldo. "Él no tiene que preocuparse porque no soy defensor central. Si jugara de zaguero se la quitaría, pero yo estoy demasiado viejo para jugar contra él", bromeando cuando se lo consultó sobre el momento deonde la Roma enfrente a la Juventus.