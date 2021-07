Nahuel Guzman deja un mensaje para quienes no lo convocaron al Juego de las Estrellas

Se juega el partido de las estrellas, entre la Liga MX y la MLS y sorprendentemente no estará Nahuel Guzmán, el portero de Tigres de Monterrey se refirió al tema con un mensaje contundente.

Por: Mauro Palacios 23 de Julio 2021 · 13:14 hs

Las estrellas de la Liga MX enfrentará al conjunto de estrellas de la MLS en el All Star Game 2021, a celebrarse este 25 de agosto en el Banc of California Stadium de Los Angeles.

Si bien el Juego de Estrellas de la MLS ya tiene muchos años llevándose a cabo, esta es la primera vez en la cual, en lugar de irse por un equipo internacional o europeo como típicamente lo hacen, se llegó a este acuerdo con la Liga MX para crear esta rivalidad que se da de manera natural en selecciones.

A pesar de haber sido el mejor portero de la Concacaf en la Concachampions 2020 y haber defendido el arco de Tigres en la Final del Mundial de Clubes más reciente, Nahuel Guzmán no fue llamado al Juego de las Estrellas que tendrá la Liga MX ante la MLS.

Ante esto, el Patón se manifestó con la prensa asegurando que no se siente mal por no ser llamado, eso sí, agradeció a la afición que en redes sociales lo defendió, ya que los seguidores estaban incrédulos de que no lo convocaran y prefirieran a porteros como Jesús Corona, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, siendo estos dos últimos los más criticados por su convocatoria.

"No me siento mal, hubiese estado lindo, yo creo que para todos por lo que está generando esta competencia de Liga MX, MLS, empieza a darse este tipo de clásicos, está bueno para fomentar la competencia". "Estoy muy tranquilo, me alegra por Guido y André que tienen la posibilidad, agradecerle a la gente que me apoyó, pero la verdad estoy muy tranquilo", indicó el arquero auriazul.