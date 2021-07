Neymar disparó contra Roberto Tobar y desafío a la Argentina de Lionel Messi

El local, Brasil, está en la final de la Copa América, pero su figura estalla contra uno de los árbitros y planta un desafío.

Por: Mauro Palacios 06 de Julio 2021 · 08:59 hs

A Naymar no le gustó la actitud del árbitro chileno Roberto Tobar, conductor del partido entre Brasil y Perú por una de las semifinales de la Copa América, en la que el local se impuso 1-0 en Río de Janeiro.

"Le falta el respeto a todos los jugadores con los que habla. Es muy arogante. No es normal. No puede, un árbitro así dirigir una semifinal de Copa América".

En esta edición estamos observando un Neymar más líder que nunca, apuntando a la organización por los malos campos de juego, los cambios de sedes y ahora con el arbitraje.

No sólo el delantero criticó a Roberto Tobar, sinó tambien Pedro Gallese, arquero de Perú y su entrenador, Ricardo Gareca. "Vivió insultando a los jugadores peruanos" denunció el portero.

"Nunca hablo de os árbitros en cuanto a las desiciones, pero si sobre el trato para con los jugadores, ellos están para contenerlos y tranquilizarlos, no para tratarlos mal. Eh notado desde afuera y lo que me informaron desde adentro, un mejor trato con los jugadores, no es un tema menor" con su tranquilidad de siempre Ricardo Gareca.

"Tobar es un árbitro arrogante, la forma en la que mira..." de esa manera cerró el tema Naymar. y luego se refirió a sus deseos para la final del fin de semana y allí desafió a la selección Argentina de Lionel Messi.

"Quiero a Argentina porque tengo muchos amigos ahí y quiero enfrentarlos y que gane Brasil", manifestó tras la victoria frente a Perú. Neymar compartió vestuario con Lionel Messi en Barcelona y ahora lo hace con Ángel Di maría y Leandro Paredes en el PSG.