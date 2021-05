Nike explicó por qué rompió su contrato con Neymar

En agosto de 2020, Nike dejó de trabajar con el astro del fútbol sin dar a conocer los motivos, que finalmente fueron revelados.

Por: Redacción Pasión Fútbol 28 de Mayo 2021 · 03:33 hs

La empresa multinacional estadounidense Nike dijo que decidió dejar de trabajar con Neymar en 2020 porque el futbolista brasileño se negó a colaborar con la investigación de una denuncia por agresión sexual.

"Nike puso fin a su relación con el deportista porque éste se negó a cooperar en una investigación de buena fe sobre acusaciones creíbles de actos indebidos por parte de una empleada", afirmó la compañía con respecto a las razones por las cuales el delantero del Paris Saint Germain dejó de ser parte de los jugadores que auspician a la marca.

Según recoge The Wall Street Journal, Nike cree que la investigación no fue concluyente debido a que no surgió ningún conjunto de hechos que les permitiera pronunciarse sobre el asunto, por lo que consideró inapropiado hacer una declaración acusatoria sin aportar hechos que la respalden.

Neymar no fue el único

Si bien en septiembre de 2020, Neymar se despidió de la marca de ropa deportiva Nike tras 15 años de colaboración por los motivos que explicamos, no fue el único jugadorr en poner fin a su relación con el gigante estadounidense. ¿A qué se debe esta tendencia?

Las grandes figuras del mundo del fútbol, como el español Sergio Ramos —que rompió el contrato con Nike en noviembre de 2020 y optó por Adidas— y sus compañeros del Real Madrid Raphael Varane y Marco Asensio o el centrocampista del Liverpool F.C. Thiago Alcántara, entre otros, dejaron la marca en plena pandemia. Una fuente familiarizada con el asunto explicó al portal The Athletic que esto puede calificarse de una nueva etapa en el mercado de los anuncios publicitarios deportivos.

Fue la propia Nike quien optó por no prorrogar los contratos con la mayoría de los deportistas debido a la crisis financiera global causada por la pandemia. En concreto, la compañía perdió 790 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, aunque los analistas pronosticaban que iba a ganar 130 millones.