"No todo es dinero": el contundente mensaje de Carlos Bianchi sobre la llegada de Messi al PSG

Carlos Bianchi tuvo una etapa de jugador en la que deslumbró al fútbol francés. Por eso ahora opinó sobre la llegada de Lionel Messi al PSG.

Por: Mauro Palacios 10 de Agosto 2021 · 15:33 hs

No es de hablar, está muy tranquilo con su vida de abuelo y esposo, y muy alejado de los micrófonos, cámaras y flashes. Presenciaba los partidos de su querido Vélez Sarsfield pero como todos, ahora desde su casa. Con la llegada de Lionel Messi al Paris Saint Germain, Carlos Bianchi rompió el silencio y habló con autoridad y conocimiento.

La historia de Carlos Bianchi es mucho más amplia que su etapa como director técnico. Sí, como entrenador se dio el gusto de ser campeón de la Copa Libertadores en cuatro oportunidades y de la Copa Intercontinental en dos. Primero lo consiguió con Vélez Sarsfield y luego lo amplió con Boca Juniors. Pero antes tuvo una etapa de jugador en la que deslumbró al fútbol francés. Por eso ahora opinó sobre la llegada de Lionel Messi al PSG.

En una entrevista concedida al diario francés Le Parisien, el Virrey dejó en claro que espera lo mejor para el capitán de la Selección Argentina en esta nueva etapa con el plantel del París Saint-Germain. "No tengo dudas sobre el éxito de Messi en el PSG. Es el mejor jugador que vi. No hay que olvidarse de que ya tiene 34 años. Que vaya donde se sienta cómodo y donde esté bien. No todo es dinero", manifestó el entrenador.

Además, Carlos Bianchi se refirió a la situación de Kylian Mbappé, la gran estrella francesa que forma parte del París y que ahora podría irse al Real Madrid, ante la llegada de Lionel Messi. ¿Se irá o se quedará a compartir equipo con Leo en Francia. "El PSG tiene un gran equipo y Mbappé es uno de los mejores delanteros del mundo. Si va Messi hay que ver dónde lo ponen", fue la visión de Carlos Bianchi sobre la carrera del joven extremo.

Bianchi debutó como futbolista profesional en 1967, con la camiseta de Vélez. Estuvo en Liniers hasta 1973, año en el que pasó al Stade de Reims de Francia. Allí jugó durante cuatro temporadas, hasta que se dio su pase al París Saint-Germain, en 1978. Tras dos años, pasó al Racing Estrasburgo y en 1981 regresó a la Argentina para cerrar su carrera en con la V azulada durante cuatro temporadas más. Fue uno de los grandes goleadores argentinos.

El Virrey es muy respetado en Francia por su etapa como jugador de la Ligue 1. Sin ir más lejos, fue el máximo goleador de la liga francesa en cinco oportunidades (1974, 1976, 1977, 1978 y 1979). En Argentina lo hizo en tres ocasiones (1970, 1971 y 1981). En Francia, Carlos Bianchi es el noveno máximo goleador histórico de la liga, con 179 goles. Lionel Messi tiene un fuerte desafío al intentar superar al mítico Carlos.