Nueva renuncia en la Copa de la Liga

Hoy, una derrota en la Copa de la Liga Profesional, cerró el ciclo del entrenador de uno de los cinco grandes del país.

Por: Luca Ratto 10 de Mayo 2021 · 10:25 hs

Se trata de Diego Dabove, ex entrenador de San Lorenzo de Almagro, quien cayó 2 a 0 ante Racing, quedó eliminado de la Copa y presentó su renuncia.

"La decisión es mía, creo que es lo mejor. Hay que ser respetuoso de los momentos, lo pensamos, no es un arrebato. Hay que tener la hombría de dar un paso al costado", inició Dabove en conferencia de prensa.

“La realidad es que estuvimos muy cerquita de pasar a una instancia linda, a tres partidos de pelear por un campeonato. Hay que hacerse cargo de las realidades y lo que fueron estos meses, informarles a ustedes y agradecerles a Marcelo (Tinelli) y la gente del club", manifestó.

También le mandó un mensaje a los hinchas y declaró: “A la gente pedirle disculpas, me trataron siempre con respeto. Trabajamos mucho, intentamos hacer lo mejor, no salió, es fútbol, hay que mirar para adelante”.

Y cerró: "Hay que ser inteligentes, respetuosos de los momentos. Es fútbol, se convive con cosas positivas y negativas. Creo que es la mejor para San Lorenzo, ahora a buscar una opción mejor".

El entrenador llegó como una gran apuesta al Ciclón, luego de demostrar grandes condiciones en Godoy Cruz y Argentinos Juniors, pero en este caso no dio en la tecla. No pudo plasmar su idea, los resultados no acompañaron y luego del partido decidió poner punto final a su vínculo con la institución.

Estuvo en el banco en 22 partidos y cosechó ocho triunfos, seis empates y ocho caídas, con un 45% de efectividad. Pero lo que sentenció la salida de Dabove fue el incumplimiento de los objetivos, habiendo quedado afuera rápidamente de la Libertadores y Copa Argentina, sin chances en la Sudamericana y eliminado de la Copa de la Liga se terminó la aventura en Boedo.

Mientras San Lorenzo comienza la búsqueda de un nuevo entrenador, el encargado de llevar las riendas de la Primera División será Leandro Pipi Romagnoli, integrante de la secretaría técnica y uno de los máximos ídolos de la institución.