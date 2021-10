Orden de arresto para un jugador de la Selección Francesa

El futbolista francés incumplió una medida cautelar dictada por su novia tras una reyerta cuando fue visto con ella en el aeropuerto de Madrid.

Por: Luca Ratto 15 de Octubre 2021 · 16:13 hs

El Juzgado de lo Penal núm. 32 de Madrid ordenó este miércoles la detención de Lucas Hernández,

defensa francés del Bayern de Múnich y ex Atlético de Madrid, por violar una medida cautelar

interpuesta tras una disputa con su novia en junio de 2017, según ha negado el tribunal. la solicitud de

la defensa del futbolista que solicito la suspensión de la pena (seis meses de prisión) o, de no ser así,

la sustitución de su condena por trabajo por el bien de la comunidad. Una vez denegada esta

apelación, el jugador deberá comparecer el próximo martes "para que pueda entrar voluntariamente

en el penal de su elección en el plazo de diez días". Su defensa apeló contra esta orden ante la

Audiencia Provincial de Madrid.



Los hechos comenzaron en febrero de 2017 cuando la cantera de Rojiblanco, entonces jugador del ar Windo

primer equipo del Atlético, y su novia Amelia de la Osa Lorente tuvieron una discusión en plena calle.

Un tribunal de Madrid condenó a Hernández por un delito de violaciones de violencia de género y lasobligó a ambas a hacer 31 días de servicio comunitario, además de tener prohibido estar a menos de

500 metros el uno del otro.



Como si la oración no fuera suficiente, la pareja decidió saltarse la oración y se fue de luna de miel

unos meses después, en junio de 2017. A su regreso de Miami, la policía la arrestó en el aeropuerto

Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El jugador fue a la cancha. No asi con su pareja, que aún no había sido

informada del veredicto de la disputa en febrero. Lucas fue puesto en libertad a la espera de un nuevo

veredicto.



En diciembre de 2019, el 35 juzgado de lo penal de Madrid condenó al futbolista como jugador del

Bayern a seis meses de prisión por saltarse la medida cautelar con este viaje a Miami.

Los hechos probados de la segunda condena señalan que Hernández,

"a las 9:30 horas del 13 de junio

de 2017, tuvo conocimiento de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su pareja

sentimental emitida en sentencia, en plena vigencia y con total desprecio por estar en la compañia de

su novia en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid, de Miami, desde donde habían viajado

juntos.



Dado que esta es la penúltima sentencia en el lateral izquierdo, la primera es una violación de las

lesiones por la pelea, el tribunal entiende que no puede beneficiarse de una posible revocación de la

pena y que, por lo tanto, Lucas debe ir a la cárcel. El tribunal no acepta desplazamientos por servicio

comunitario porque no ha cumplido los 31 días de los trabajos a los que fue condenado por el episodio

de agresión a su pareja. En términos legales, el jugador no es reconocido como "autor principal' porque ya tiene antecedentes penales.