Otra noticia fuerte en Barcelona, ya se lo hicieron saber a Coutinho

Marcha atrás con Coutinho, la dirección deportiva del Barcelona decide y ya se lo hizo saber al brasileño.

Por: Mauro Palacios 18 de Agosto 2021 · 09:01 hs

Los aficionados del FC Barcelona viven momentos terribles en este 2021 y serán los primeros en festejar cuando este año deje de existir para que pase a la historia y les depare un mejor 2022, en lo deportivo y en cuanto a las noticias.

Y por todo se empieza, Philippe Coutinho se queda una temporada más en el Barcelona. Ronald Koeman y la secretaría técnica han tomado la decisión de darle una nueva oportunidad e intentar recuperar al jugador para el equipo azulgrana.

El FC Barcelona se ha pasado el verano intentando buscarle un equipo, pero ha sido algo prácticamente imposible porque el brasileño estaba lesionado y no ha tenido un escaparate en los partidos de pretemporada para demostrar que estaba en buenas condiciones.

En Can Barça no ha llegado ninguna oferta en condiciones por el brasileño. Este ha sido uno de los motivos por el cual se ha decidido que se quede en el equipo azulgrana, pero no el único.

El entrenador siempre ha confiado en el futbolista. De hecho, cuando llegó el pasado verano ya dijo que quería que se quedara. Coutinho empezó bien esta nueva etapa con el holandés, pero su rendimiento fue bajando con el paso de los partidos hasta que se lesionó.