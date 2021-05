Para Zlatan, ¿La edad es solo un número?

Zlatan Ibrahimovic sufrió un esguince en su rodilla izquierda en la victoria por 3-0 frente a la Juventus y se perderá lo que queda de temporada con el Milan, a 32 días del debut de Suecia ante España en la Eurocopa.

Por: Mateo Ordoqui 13 de Mayo 2021 · 20:11 hs

Ibrahimovic demuestra que la edad es solo un número porque convirtió 17 tantos y repartió tres asistencias en 27 encuentros en la campaña 2020-21. Sin duda, su regreso a Europa al comienzo del 2020 hizo que la vuelta del Milan a lo más alto de Italia, se apresurara. Sin embargo, a los 39 años, la cantidad de lesiones aumentó significativamente, lo que hizo que el sueco no estuviese disponible la mitad de temporada.

Luego del triunfo por 4-2 contra la Vecchia Signora en el curso anterior, Zlatan aseguró que, si hubiese regresado al principio de la liga, el Rossoneri hubiese ganado el Scudetto. No solo por los goles, sino por la mentalidad que lo llevó a conseguir 32 títulos en su carrera. Aunque, las lesiones interrumpieron su camino hacia el campeonato dado que el sueco se perdió 22 partidos por coronavirus, un problema en la pantorrilla y otro en el aductor, más fatiga y dificultades musculares.

No obstante, el conjunto dirigido por Stefano Pioli lideró la Serie A durante 18 jornadas, y actualmente, pelea por clasificar a la próxima Champions League, el objetivo principal del club puesto que hace siete años que no ingresa a la competencia continental. A su vez, la joven plantilla del Diavolo no sintió, en gran parte, la ausencia del atacante ya que obtuvo el 66 por ciento de los puntos, mientras que con Zlatan en cancha logró el 67.

El equipo supo defenderse cuando ganó de forma consecutiva y permaneció con la primera posición de la tabla, pero cuando llegaron las derrotas, la falta de experiencia y de un líder pesaron, por lo que el primer puesto pasó al campeón de la Serie A 2020-21, el Inter. A pesar de que Ibrahimovic firmó la extensión de su contrato por un año más con la institución, la entidad de Lombardía buscará en el mercado un delantero joven para que pueda darle descanso y que crezca bajo su tutoría.