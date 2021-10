¿Para qué figura mundial cada dos años le parece una locura?

El ex jugador del Real Madrid aseguró que es una idea que no piensa en el bien del futbol, ya que no aporta nada a este deporte.

"Una locura" y una idea "que no piensa en el bien del futbol", así califica el ex futbolista portugués Luis Figo la propuesta de la FIFA disputar un Mundial cada dos años, en una entrevista con EFE en la que reafirmó su rechazo al proyecto de la Superliga europea, que a su juicio "no aporta nada" al futbol.

Luis Figo, ex jugador del Sporting de Portugal, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, llegó a postularse como candidato a presidir la FIFA en 2015, y poco después vivió la dimisión de su presidente, el suizo Joseph Blatter.

En conversación con EFE, no descartó volverlo a intentar "si surge la oportunidad y es el momento". Expectante ante la final a cuatro de la Liga de Naciones en la que España, Italia, Bélgica y Francia pelearán por ser el sucesor de Portugal en el palmarés de esta nueva competición, en la que espera partidos excelentes con gran calidad técnica, Figo atendió a EFE.