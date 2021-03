Pedri sigue sorprendiendo y es llamado a la selección de España

El seleccionador destacó que es un jugador "que reúne las condiciones que esperamos para jugar en el centro del campo (...) Lo que más me gusta es su tranquilidad, humildad y el equilibrio entre su faceta ofensiva y defensiva"

Por: ESPN Digital 15 de Marzo 2021 · 15:33 hs

Luis Enrique dio a conocer la lista de 24 jugadores convocados de la selección española, que debutará la próxima semana en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. El combinado jugará tres partidos frente a Grecia, Georgia y Kosovo, y el técnico sorprendió, otra vez, por su apuesta hacia la juventud y diversidad.

Hasta 18 clubes representados, nueve españoles y nueve ‘extranjeros’, y solo dos (Barcelona y Manchester City) con tres representantes en una lista en la que Pedri, Bryan Gil, Pedro Porro y Robert Sánchez fueron las grandes novedades anunciadas por el seleccionador.

"No miro la edad que tienen los jugadores... Los hay con 35 y también con 18 o 19 años. Yo me ciño al rendimiento y si están aquí es debido a su nivel", explicó Luis Enrique al ser preguntado por la presencia de futbolistas habituales en la sub'21. Destacó que esta lista "no tiene porqué ser la definitiva para la Eurocopa, donde habrá jugadores que no hay aquí y otros que no están".

Messi ha encontrado un buen socio de Pedri

En cuanto a Pedri, el seleccionador destacó que es un jugador "que reúne las condiciones que esperamos para jugar en el centro del campo. Hemos apreciado todas sus cualidades, pero lo que más me gusta es su tranquilidad, humildad y el equilibrio entre su faceta ofensiva y defensiva".

Hablando de su club, el Barcelona, Luis Enrique no tuvo inconveniente en elogiar la labor de Ronald Koeman por la confianza que muestra en los jóvenes. “Es difícil, y más en un club como el Barça, y me parece muy bien. Al final a los entrenadores se les juzga por los resultados y los suyos ahora son mucho mejores" resumió el seleccionador.

Por último, no dio pistas acerca de las opciones que pueda tener Ansu Fati de jugar la Eurocopa si se recupera a tiempo de su lesión. "De Ansu, como de los demás que puedan estar lesionados, solo puedo decir que espero que se recupere. Mi mensaje es que se recuperen lo antes posible y luego será su rendimiento el que dicte si tienen posibilidad de venir a la selección o no" solventó.