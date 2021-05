Pep Guardiola rompe en llanto en plena despedida del Kun Agüero

Pep Guardiola rompió en llanto cuando le preguntaron por el Kun Agüero en pleno festejo del Manchester City. Los jugadores festejaban y Pep dejaba estas palabras para la historia.

Por: Luca Ratto 23 de Mayo 2021 · 16:37 hs

La pregunta fue ¿Es un desafio para usted reemplazarlo? y ahi fue donde el máimo entrendador ganador de Premier League en el Manchester City rompió en llanto mientras expresaba. " A mi me ayudo mucho, no podemos reemplazarlo, no podemos. Lo queremos mucho y es una persona especial para todos nosotros". Seguido de esto agregó " Hay varios jugadores que lo han dado todo por este club. Joe Hart, David Silva y él lo dieron todo para hacer de este club lo que es hoy".

El kun hoy disputó solamente 28 minutos y logró llevarse dos goles con él. Pep Guardiola también piensa lo mismo que nosotros y el dijo lo mismo "Ha dejado un legado y ha mostrado su calidad en 20 minutos". Todos y todas pudimos apreciar lo que fue vivir al Kun agüero en la Premier League.

Recordemos que Pep es el entrenador que más veces dirigió al argentino en toda su carrera. Fueron 181 partidos en los que el kun anoto 124 goles y 29 asistencias, enorme promedio. Cosas como estas solo pudo lograr Sergio Agüero, que lo único que se encargo de repartir es alegría y muchos goles para el equipo que viste con la celeste.