¿Phil Foden se une con su ídolo Lionel Messi?

Phil Foden es una de las caras mas relevantes de lo que es este Manchester City y en una entrevista con Sky Sports comentó su deseo de conocer a Messi.

Por: Luca Ratto 23 de Mayo 2021 · 15:20 hs

El jugador del equipo de Guardiola tiene como sueño conocer al 10 de la Selección Argentina. "Si me pasara todo el día pescando y si pudiera ir con alguein, ¿A quien sería? Me llevaría a Messi. Nunca he jugado con él, y desde pequeño lo considero mi ídolo. Solo quiero sentarme y hablar con él, creo que sería el mejor día de mi vida."

Todos soñamos con conocer a Leo Messi, pero hasta los futbolistas más prestigiados de todo el mundo lo tienen como un sueño. Para Phil sería un sueño compartir un momento con el astro argentino. Son muchas las emociones que se le pasarian por la cabeza. ¿Compartirá Phil Foden algun equipo con Leo Messi?