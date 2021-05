"Piojo" Herrera nuevo DT de Tigres

El ex entrenador de la Selección Mexicana llegó a un acuerdo y asumirá al mando del equipo de Nuevo León en los próximos días.

Por: Pablo Alvarez 18 de Mayo 2021 · 13:48 hs

Se confirmó durante este martes a Miguel Herrera como nuevo estratega de Tigres de la U.N.A.N.L. En los días previos ya se corrían rumores y finalmente se terminaron concretando. Firmaría un vinculo por dos años con la institución. Llega para reemplazar en el cargo al histórico Ricardo “Tuca” Ferretti que se fue tras 11 años, luego de no acordar su renovación y posteriormente caer derrotado 1 a 0 frente a Atlas en la fase clasificatoria a la Liguilla hace 10 días atrás.

El anuncio final se dará durante la jornada del jueves, pero el sí y el compromiso ya están sobre la mesa. Durante el día lunes la bomba se habría destapado e indicaba que ambas partes estaban muy cerca de unir sus caminos. El “piojo” de último paso por el América acordó todo ayer para cerrar hoy el contrato y estampar la firma.

Su equipo de trabajo estará integrado por Oscar Escobar (ayudante de campo y yerno del “Piojo”, muy criticado siempre por ser un familiar). Álvaro Galindo (otro auxiliar y ex entrenador del América sub 20). José Torruco (entrenador de arqueros), y por último los preparadores físicos Giber Becerra y José Rangel, aunque este último no tendría aceptación en Tigres.

El ex técnico de los “Rayados”, actualmente se encuentra en Monterrey donde tiene una casa y vive junto a su familia; por lo que no está a una distancia alejada. Resta esperar como será recibido por el público de los “Felinos”.

Atlante (donde realizó su debut en 2002), Veracruz, Estudiantes Tecos, Atlante y Tijuana son otros de sus ex equipos. Está claro que la etapa mas exitosa fue en las “Águilas”. En el rol consiguió, dos Ligas MX, una Copa MX, y el Campeón de Campeones 2019 jugado en Estados Unidos. Además, en la “Selección Azteca”, obtuvo la Copa Oro de la Concacaf 2015.