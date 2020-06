Piqué se muestra irónico con Rafinha "Estamos destinados a fingir"

Gerard Piqué vuelve a estar en el centro de la controversia. Luego de sus declaraciones que daban a entender una crítica a los árbitros por favorecer al Real Madrid, esta vez ha cargado nuevamente en contra de una actuación arbitral en el partido del Barcelona contra el Celta, a través de su cuenta en Twitter y con un marcado toque de ironía.

Por: Julio César Gómez 28 de Junio 2020 · 11:28 hs

“We were fated to pretend. To pretend”, lo cual traduce “Estábamos destinados a fingir. A fingir”, es lo que ha publicado Piqué en su cuenta de Twitter, citando la letra de una canción del grupo estadounidense MGMT.

Piqué se muestra irónico con Rafinha

Lo que muchos han captado de esta publicación es una alusión clara a una jugada cuestionable del último partido del Barcelona, en el que fue cantada una falta a favor de Rafinha, quien a todas luces había fingido el asunto.

Lo serio de esta jugada y de la decisión del colegiado es que derivó en el gol que le dio el empate al Celta, con lo cual el Barcelona, una vez más, pierde valiosos puntos para arrebatarle el liderazgo al Real Madrid.

La falta fue protestada en su momento por Piqué, y, posterior al partido, la prensa se ha hecho eco de la forma como Rafinha fingió su caída. Una nueva polémica se suma, pues, a la accidentada relación del Barcelona con el cuerpo arbitral de LaLiga.