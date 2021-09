Pochettino declaró en contra de las obligaciones del PSG

De cara al PSG - Manchester City de este martes, el entrenador de los parisinos aseguró algo que no gustó mucho entre los capos del club.

Por: Mauro Palacios 27 de Septiembre 2021 · 14:21 hs

Las dos plantillas más caras del planeta se enfrentan y el mundo futbolístico estará espectante. El PSG y el Manchester City, que a priori lucen como los obligados a llevarse la Champions League, pero Mauricio Pochettino afirmó que en París no existe esa palabra.

Con un plantel que incluye a Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, Gigio Donnarumma, Ángel di María y Kylian Mbappé, entre muchos otros, no es un secreto que la gran misión del París Saint-Germain es conquistar Europa, pero el entrenador argentino parece querer quitar presión y se la avienta a los de Pep Guardiola.

"La Champions es un sueño, pero no una obligación. Todos buscamos consolidarnos y ser el mejor de Europa, para eso se necesita inversión, no voy a ser hipócrita, pero también hace falta mucho trabajo, paciencia y tiempo y nosotros somos un equipo en construcción, es una realidad, no es ninguna opinión", algo que no cayó bien entre los dueños del club..

"El City está más adelante en ese proceso que nosotros, pero en un partido de futbol cualquier cosa puede pasar. Buscaremos contrarrestar su forma de atacar agigantando nuestras virtudes", agregó en la previa del juego del martes en el Parque de los Príncipes.