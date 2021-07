Proponen casamiento en plena entrevista, situaciones muy similares en el fútbol

Se vivió un momento muy emotivo en plena entrevista a la esgrimista Belén Maurice, su pareja le propuso casamiento en vivo. Situaciones muy parecidas se han vivido en el mundo del fútbol.

Por: Mauro Palacios 26 de Julio 2021 · 14:10 hs

Los Juegos Olímpicos entregan momentos de mucha emoción, no sólo por los triunfos, sino también por una propuesta de casamiento en plena entrevista televisiba.

Momentos después de que la esgrimista Belén Pérez Maurice fuera eliminada de la prueba de sable de los Juegos Olímpicos, su entrenador y pareja interrumpió una entrevista con un cartel escrito a mano que decía: Flaca, ¿te querés casar conmigo po favó?".

En el fútbol tuvimos situaciones muy parecidas, en pleno partido, engañadas por la pareja ante una supuesta entrevista y otros casos.

Marcos Llorente del Atltico Madrid, le hizo creer a su novia, algo totalmente diferente, transformó la escena en una propuesta de matrimonio emocionante. La pareja fue al Wanda Metropolitano y Paddy, ahora prometida de Llorente, creía que sería una entrevista para Marcos; pero sería mucho más que eso. Con el aval del club y la complicidad de un equipo de producción estaba todo preparado para que fuera la entrevista más especial de sus vidas y allí le propuso casamiento.

"Sí, quiero para siempre. El momento más mágico que viví en mi vida, tal cual cómo me lo imaginé en mis sueños. No puedo explicar la felicidad que siento. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor que me pasó en la vida"; expresó Carolina Calvagni en su cuenta oficial de Instagram. ¿Quién es el autor de su felicidad? Se trata de Nicolás Tagliafico.

Otros casos, estaba a punto de arrancar el partido entre Niupi y La 20, dos equipos que juegan en una liga local de Paraná. De repente, entra un grupo de personas encapuchadas y una mujer se arrodilló: le realizó una propuesta de matrimonio especial a su novio de hace 16 años. Le temblaban las manos. Vestida con un mono negro y la cara tapada, entró con un grupo de familiares a la cancha simulando que eran un grupo activista vegano.

De repente, se saca lo que tenía puesto y se queda con un vestido negro brilloso. Cuando su novio la reconoció, se arrodilló ante él, sacó de su bolsillo una caja roja con dos anillos y le preguntó: “¿Te querés casar conmigo?”. Él no lo podía creer. Se agachó, la besó y respondió: “Sí, quiero”.

Hassani Dotson, del Minnesota United, una vez terminado el partido, le propuso matrimonio a su novia ¡en pleno estadio!. El mediocampista, todavía vestido como jugador y todo transpirado, no se puso colorado. Llamó a su novia adentro de terreno de juego, se arrodillo y le hizo la pregunta ante los ojos de los miles de espectadores que había en el estadio.