Posibles formaciones para el "Superclásico"

El domingo se vivirá una nueva edición del partido más importante de la República Argentina y como durante toda la semana se vive una previa muy caliente.

Por: Pablo Alvarez 15 de Mayo 2021 · 13:23 hs

Boca- River se verán las caras nuevamente en una instancia definitoria. Esta vez no se trata de ninguna copa internacional, si no de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El partido que paraliza a todo un país, se juega por tercera vez en cinco meses, pero sin dudas hasta ahora será el más importante en lo que va del año. Y como es costumbre, los técnicos de cada equipo juegan al misterio y tratan de no revelar nada hasta los últimos instantes previo al encuentro.

Si retrocedemos al partido jugado en marzo de este año por la 5ta fecha del interzonal, vemos como Russo implementó para aquella ocasión algo que venía siendo muy frecuente para el “Millonario”; una línea de cinco defensores con tres centrales y dos laterales volantes, algo que funcionó, pero no perduró en el tiempo. En cambio, Gallardo armó un esquema diferente, puso en cancha un clásico 4-4-2 que por momentos era 4-3-3 teniendo en cuenta la movilidad que los caracteriza a los jugadores de la “Banda roja” dentro del campo.

Para mañana, aún hay muchas especulaciones todavía. Aparentemente, el “Xeneize”, volvería a repetir los cinco en defensa como aquella vez para resguardar la espalda de los laterales con los tres zagueros, pero también está la chance de que juegue como en los últimos partidos con tres delanteros. En River hay una duda y es en el lateral derecho; aún no se sabe si llega Montiel, debido a una lesión sufrida en la semana, o ese lugar lo ocuparía Casco, después el “Muñeco” parece tener todo definido con cinco futbolistas en el fondo, aunque siempre puede haber una sorpresa a último momento.

. Boca: Rossi; Capaldo, Izquierdos, Rojo, López (si son cinco defensores), Fabra; Varela, Almendra, Medina o Campuzano, Villa, Tevez y Pavón (si arrancan tres delanteros).

. River: Armani; Montiel o Casco, Maidana, Martínez, Díaz, Angileri; Pérez, Palavecino, De La Cruz; Borré y Suárez.