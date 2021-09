Publican en el Instagram de Maradona

Se activó la cuenta de Diego Armando Maradona en Instagram con un posteo que emociona hasta lágrimas.

Volvió a activarse la cuenta de Diego Maradona, en instagram. Con un texto de Eduardo Galeano y un mensaje de sus hijos, se reactivó el perfil que tiene 6.9M de seguidores.

Al igual que lo hicieron días atrás en el perfil de Facebook, los hijos de Diego reactivaron el Instagram del ídolo y prometieron, para la alegría de todos, mantener “activas” las redes.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende" (Eduardo Galeano).



Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés ❤️.

Justamente, hace pocas horas Jorge Valdano había declarado, "Diego era tan ruidoso que ya empieza a ser largo este silencio..." y hace instantes, de una manera u otra volvió a generar ruido.

La última publicación en la cuenta de Instagram de Maradona había sido el 31 de octubre de 2020, un día después de su cumpleaños número 60, cuando agradeció una carta enviada por el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su familia

La publicación generó miles de likes y comentarios de los fanáticos casi 7 millones en Instagram, que aguardan por más posteos del Diez, a un mes y medio de su aniversario y a punto de cumplirse un año de su fallecimiento.