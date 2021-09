Que desafíen a Cristiano Ronaldo hizo enojar a Solskjaer

El entrenador de Manchester United no ocultó su bronca tras el tumulto que se generó entre sus jugadores y los de Aston Villa y las reacciones del arquero argentino.

Por: Mauro Palacios 25 de Septiembre 2021 · 11:46 hs

El show de Emiliano Martínez ante Manchester United con desafío a Cristiano Ronaldo y baile de cargada a los hinchas rivales tras el penal fallado de Bruno Fernandes dejó con bronca al entrenador Ole Gunnar Solskjaer. El noruego no ocultó su calentura tras el partido y criticó a los jugadores de Aston Villa por su actitud.

"La manera en la que (los jugadores de Aston Villa) se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así. Bruno es muy bueno para esas ocasiones pero, desafortunadamente, simplemente falló esta", analizó el noruego tras el encuentro.

Previo al penal desviado de Bruno Fernandes, "Dibu" Martínez desafío a Cristiano Ronaldo, "Vení, patealo vos. Patealo vos", le decía mientras CR7 se hacía el desentendido. Con respecto a esta decisión, Solskjaer aseguró que nunca se pensó en cambiar el ejecutante. "No creo que esto lo haya afectado mentalmente. Es muy fuerte. La decisión de que patee él se tomó antes del partido y el encargado era él".