¿Qúe hay detrás de toda esta historia? Cristiano: "No puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre"

Mucho se habló en este último tiempo sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, y tomó fuerzas su salida de la Juventus luego de la eliminación en la Eurocopa con Portugal. CR7 rompe el silencio a través de un extenso comunicado en instagram.

Por: Mauro Palacios 18 de Agosto 2021 · 09:57 hs

Siempre es tema Cristiano Ronaldo, se le está encima para ver que dice, que escribe o que sube, sus reacciones, lo que ostenta y sus detractores lo esperan agazapados. Se habla y hacen futurismo sobre su carrera profesional, la continuidad en la Juventus, compañero de Lionel Messi en el PSG o al Manchester City de Guardiola. El crack rompe el silencio a través de un extenso comunicado en instagram.

"Cualquiera que me conozca sabe lo concentrado que estoy en mi trabajo. Menos charla y más acción, este ha sido mi lema rector desde el comienzo de mi carrera. Sin embargo, en vista de todo lo que se ha dicho y escrito recientemente, tengo que exponer mi posición".

"Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal".

"Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha sido grabado. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también está en la mente de todos los fanáticos del club. Y más allá de lo que logré, recuerdo que en esos nueve años tuve una relación de profundo cariño y respeto por la "afición merengue", un cariño y respeto que conservo hasta el día de hoy, y que siempre apreciaré. Sé que la verdadera afición del Real Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío".

"Además de este episodio más reciente en España, ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas Ligas diferentes, sin que nadie se preocupe nunca por tratar de descubrir la verdad real".

"Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Me mantengo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demas? Todo lo demás son sólo palabras".

Muchos confirman que Cristiano Ronaldo decidió irse del Real Madrid, en honor a la verdad, que al Madrid tampoco le importó demasiado venderlo, y ha intentado regresar por tierra, mar y aire, desplegando todos los recursos a su alcance. Dicen también que el que se va del Real Madrid no vuelve, y sinó que le pregunten a Özil, o a Di María. Y mucho menos con tres dígitos más en el DNI.

Hace tres meses, Cristiano Ronaldo había subido a su instagram, la misma foto pidiendo silencio, ante una consagración de la Juventus donde agregó "HASTA EL FINAL...".

Jorge Liaño, periodista en España, comenta. "No eran necesarias las últimas palabras del tweet de Ancelotti. Cristiano Ronaldo quiere irse de la Juventus, pero a lo mejor se le ha pasado el arroz para ser considerado un Top mundial, hay gente que le ha pasado por encima. Ya no es el jugador tan cotizado que era".

Felipe del Campo: "El Real Madrid solo tiene que esperar, porque Mbappé ya ha dicho que sí. Ancelotti ha hecho bien su papel de gestor, porque las noticias de la vuelta de Cristiano al Real Madrid descentra al vestuario ".

Isaac Fouto, colega español. "Que viniera Mbappé sería una gran noticia para LaLiga. Insisto en que sería una gran operación, porque lo mismo renueva con el PSG y es más caro ficharle el año que viene. Edu Aguirre no se inventa ninguna noticia. Cristiano saca un comunicado y ni menciona a la Juventus, y el tweet de Ancelotti sobra totalmente, a Cristiano no le gustó un pelo el comunicado porque parece que le menosprecia"