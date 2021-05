Quintero hablo sobre la situación de Colombia

A través de cuenta de Instagram, el crack colombiano expresó su tristeza, a raíz del dramatico momento que atraviesa su país.

Juan Fernando Quintero publicó un posteo en sus redes sociales con unas cuantas líneas, en las que se mostró preocupado por la situación que atraviesa, hace varios días, Colombia.

Actualmente se encuentra envuelto en enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas armadas del Gobierno y se estima que, hasta el momento, ha dejado un saldo de 19 muertos y más de 800 heridos.

“Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo. Quisiera explicar muchas emociones , pero me duele mi tierra tanto como a todos. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto. No soy político, soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país. Todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos”, indicó en primera instancia.

Las protestas en el país cafetero comenzaron a partir de la nueva reforma tributaria impulsada por el presidente, Iván Duque. Ante el rechazo de la misma y la salida a las calles del pueblo, decidió mandar a las fuerzas armadas, sin embargo esta decisión llevó a un gran estallido social.

Además, agregó: “Tengo fe que todo va mejorar para bien y lo digo porque mi familia lo está viviendo en carne propia y me duele no poder estar con ellos y sobre todo por no poder estar ayudando a las personas que hoy son afectadas con muchas decisiones que se toman... (nada personal con nadie). También sé que la violencia no nos lleva a ningún rumbo, solo al dolor y a crear un embudo de tristeza lleno de lágrimas y arrepentimiento. Espero que todos los colombianos seamos escuchados, así esté en el otro lado del mundo encerrado y viendo noticias y sufriendo desde un teléfono”.

Por último, manifestó: “No importan los personajes. IMPORTAN MÁS LAS PERSONAS. Que una decisión PERSONAL no afecte a miles. CONSTRUYAMOS SEÑORES NO DESTRUYAMOS. Diálogo, comprensión, cese a la violencia y mucho AMOR. TE AMO COLOMBIA”.