Racing recibe a São Paulo

Racing recibirá a São Paulo hoy a las 19:00 (ARG) por la fecha 3 de la fase de grupos de Copa Libertadores con la transmisión de ESPN y el arbitraje del chileno Piero Maza, en búsqueda de tres puntos que lo dejarían como líder de su zona.

Por: Luca Ratto 05 de Mayo 2021 · 15:38 hs

El conjunto dirigido por Juan Antonio Pizzi viene de dar una imagen tristísima en la última jornada de la Copa de la Liga Profesional, cuando perdió por 1 a 0 ante Central Córdoba, uno de los equipos más flojos del torneo local, y desaprovechó una gran oportunidad de meterse entre los cuatro primeros para depender de sí mismo para clasificar a los Playoffs.

Además, la falta de elaboración, los planteos que propone el entrenador, en conjunto con la carencia de motivación de los jugadores, y los resultados, conforman una sumatoria que impacienta a los hinchas y dirigentes.

La Academia no podrá contar con tres jugadores titulares de cara al duelo de hoy: Leonardo Sigali fue expulsado contra Sporting Cristal, por lo que cumple con su fecha de suspensión, mientras que, Enzo Copetti y Tomás Chancalay no estarán convocados a causa del dolor por un golpe intercostal y una sobrecarga muscular, que no les permitieron completar los últimos entrenamientos al 100%. El entrenador prefiere guardarlos para que jueguen el clásico frente a San Lorenzo el domingo próximo.

São Paulo, por su parte, es el líder del grupo E con seis puntos (puntaje ideal), y viene de ganarle por 2 a 0 a Rentistas en su visita al Estadio Centenario. También, el equipo conducido por Hernán Crespo arrastra una racha positiva de nueve partidos sin conocer la derrota (8 PG - 1 PE).

La Academia irá con estos 11: Arias; Cáceres, Sigali, Domínguez, Novillo, Mena; Miranda, Martínez, Piatti; Lovera y Maggi. Finalmente, Pizzi dejó a Darío Cvitanich en el banco de suplentes.

Y los titulares del Tricolor Paulista serán: Tiago Volpi; Robert Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Néstor, Wellington, Igor Gomes; Antonio Galeano y Vitor Bueno.