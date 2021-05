Repechaje de La Liguilla: fechas, horarios de los partidos

Ya quedaron definidos los equipos que irán a buscar su lugar en la Liguilla y los que ya clasificaron directamente a los Cuartos de Final.

Por: Luca Ratto 04 de Mayo 2021 · 19:22 hs

Tras la última jornada del Clausura Guardianes, se pudieron definir los equipos que ya se clasificaron a cuartos de final y los que pudieron entrar al repechaje. Cruz Azul (41 puntos) y América (38 puntos) clasificaron directamente tras empatar en su partido por un tanto, a su vez Puebla (28 puntos) rescató un punto frente a Santos por lo que se sostuvo en el tercer puesto y mandó a su rival directo al repechaje, mientras que el Monterrey (28 puntos) ganó su partido por la fecha 17 y quedó dentro de los cuatros mejores en la tabla. Los equipos que jugarán el repechaje serán Santos (26 puntos), León (26 puntos), Atlas (25 puntos) y Pachuca (23 puntos) como locales, y por otro lado Chivas (23 puntos), Tigres (23 puntos), Toluca (22 puntos) y Querétaro (21 puntos) lo harán en condición de visitantes. Los equipos que ya quedaron eliminados son Tijuana (20 puntos), Pumas (18 puntos), Juárez (15 puntos), Atlético San Luis (12 puntos) y Necaxa (11 puntos).

Los partidos del repechaje empezarán con un Atlas vs Tigres a las 21 horas (hora mexicana) el día sábado 8 de mayo, y el mismo día tendremos también el encuentro entre Pachuca vs Chivas a las 21:15 horas (hora mexicana). Mientras que el domingo 9 de mayo se disputarán los dos partidos restantes del repechaje, primero irá el de León vs Toluca a las 19 horas (hora mexicana), terminando con el encuentro entre Pachuca vs Chivas a las 21:15 horas (hora mexicana). Y se espera que los cuartos de final se empiecen a jugar el miércoles 12 de mayo.