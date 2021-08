Revelador secreto de jugadora de San Luis sobre Andrés Guardado

La nueva futbolista del conjunto de San Luis conoce desde el Real Betis a Andrés Guardado y cuenta un secreto muy "guardado".

Atlético San Luis Femenil se unió a las demás equipos de la Liga MX Femenil que aprovecharon la nueva regla del torneo para traer dos jugadoras extranjeras. Martha Perarnau y Bea Parra, llegaron a México procedentes de la Liga Iberdrola.

Perarnau quien militó en el Real Betis previo a su aventura por México reveló conocer a Andrés Guardado y cómo el mexicano apoyaba a la escuadra femenina.

“Es verdad que no he tenido la oportunidad de hablar mucho con él, sobre todo después de la pandemia hubo una separación muy grande entre todas las secciones y no teníamos prácticamente contacto, pero es de destacar que era el único jugador de la plantilla del varonil que nos daba botas (tachones) a la sección femenina; es decir Andrés tiene un pie que más o menos se adaptaba a unas cuantas jugadoras, tenía un 40, aquí en México no sé cómo decir las tallas con centímetros, cuántos centímetros. Pero cada mes o cada dos meses nos daba botas y gracias a él muchas jugadoras tenían botas nuevas para estrenar cada cierto tiempo y eso es un gesto muy difícil de ver en un jugador profesional. Creo que dice mucho de él", dijo en entrevista para ESPN.