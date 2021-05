River Plate complicado de cara a la Copa Libertadores

El conjunto argentino recibió la negativa por parte de Conmebol para agregar otro arquero a su lista de buena fe y arrancará mañana con uno improvisado.

Por: Pablo Alvarez 18 de Mayo 2021 · 18:49 hs

River Plate, está viviendo horas de mucha angustia puertas adentro. Una ola de contagios masivos de COVID-19 para el plantel de Marcelo Gallardo complicó mucho las cosas. A menos de un día de un duelo transcendental por Copa Libertadores, no sería un “11” el que arrancaría en cancha, si no 10 jugadores por lo que se presume, y un futbolista de campo “disfrazado de arquero”. Al tener los cuatro porteros del plantel contagiados, se realizó un pedido formal desde la institución a Conmebol para incluir a Alan Díaz, que debutó contra Boca, pero la respuesta fue un NO desde Conmebol.

20 futbolistas de los 32 incluidos inicialmente en la lista no podrán estar mañana por la enfermedad. Dos más sufren de una lesión; Enzo Pérez es uno, que de hecho salió en el superclásico del fin de semana pasado con una molestia muscular y Javier Pinola el otro que fue operado por una fractura del antebrazo derecho y aún no tiene el alta, pero quiere jugar. En caso de no contar con ambos, en el campo iniciarían 10 hombres el partido, con dos chicos de reserva que todavía no debutaron y sin suplentes. Y para el arco son dos las alternativas; Milton Casco, que ocupa habitualmente este rol en las prácticas de fútbol informal o el propio mediocampista ex Valencia, para de esa forma llegar a 11 y empezar, aunque sea, de igual a igual en cuanto a la cantidad.

Se cree que este brote se produjo en el viaje a Colombia de la semana pasada en la visita a Junior. El vestuario del Estadio Olímpico Romelio Martínez no era el adecuado por su tamaño sobre todo para esta época. Los casos que se dieron en la jornada del sábado dejaron muy diezmado al plantel que el domingo debía enfrentar a Boca Juniors en un partido clave. Sobre la tarde noche de este lunes saltaron más positivos y dejó casi sin jugadores al equipo. De todos modos, avisaron los dirigentes que, aunque cuenten con siete jugadores se iban a presentar a jugar este miércoles para no perder los puntos y sufrir futuras sanciones. En su momento, su técnico al inicio de este certamen continental decidió incluir 32 de 50 posibles, es por eso que en gran parte la negativa de la entidad madre del futbol sudamericano a reabrir la lista, se debe a esto.

El de mañana no es un encuentro más; la clasificación en la fase de grupos a falta de dos juegos aún no está decidida. Mucho va a depender el resultado entre Fluminense (8pts.) y Junior (3pts.) que se enfrentan en el Maracaná. Una victoria de los brasileros, permite al “Millonario” (6pts.) que con un empate ante Independiente Santa Fe (2pts.), clasifique a octavos de final.