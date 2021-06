River se desarma y crece el descontento de Marcelo Gallardo ¿Habrá novedades?

Se anuncian varias bajas en River para el segundo semestre justo antes de comenzar su participación en la Copa Libertadores. ¿Qué hará el Muñeco Gallardo?

Por: Redacción Pasión Fútbol 11 de Junio 2021 · 13:29 hs

El plantel de River se apresta a enfrentar un segundo semestre en el cual tendrá como principal desafío la Copa Libertadores de América y además, obvimente, el torneo argentino.

Pero las noticias no son buenas para los Millonarios, ya que el plantel está a punto de sufrir varias bajas.

Una de ellas, conocida desde hace un tiempo, es la del colombiano Santos Borré, que a fin de mes finaliza su vínculo con la institución y tomará otro destino.

Muchos son los equipos interesados en sus goles, y la situación económica de River no le permite competir contra ofertas de Brasil y mucho menos de Europa.

Sin ambargo el club hará un nuevo intento por convencerlo, aunque eso parece ser imposible.

Pero a esta hora se encienden las alarmas porque otros dos jugadores titulares estarían a punto de partir.

Uno de ellos es Fabricio Angileri, quien es pretendido no por uno sino por varios clubes europeos, entre ellos el Valencia y la Lazio.

Hasta ahí era lo que se sabía en River pero la última noticia cayó como una bomba. Gonzalo Montiel también estaría en la lista de los jugadores titulares que dejarían la institución.

Como se recordará, el lateral que integra también la Selección Argentina, había estado a punto de emigrar a comienzos de año cuando el Lyle de Francia se interesó por sus servicios.

Si bien no prosperó en ese momento su salida, ahora se renueva el interés por el jugador y no solamente del Lyle. En caso de que se concrete la venta, se estarían yendo los dos laterales que con sus subidas son fundamentales en el rendimiento del equipo, no solamente defensivo sino ofensivo.

Así, el Muñeco Gallardo quedaría muy disgustado ante la périda de tres piezas fundamentales, y no estaría para nada conforme con ello. Como se sabe el entrenador tiene contrato hasta fin de año, cuando termina el mandato del presidente D´Onofrio, con quien las relaciones no pasan por el mejor momento. ¿Se anticipará la salida del más exitoso entrenador de River?