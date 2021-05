River visita a Independiente Santa Fe en Asunción con muchas variantes

El equipo de Marcelo Gallardo jugará este jueves la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores en Paraguay visitando al Independiente Santa Fe de Colombia quien no puede hacer de local en su estadio por las constantes manifestaciones en contra de las políticas del gobierno en su país.

Por: Luca Ratto 06 de Mayo 2021 · 13:29 hs

River llega a este duelo con más dudas que preguntas sin respuestas, después de dos derrotas consecutivas por el torneo de fútbol argentino Marcelo Gallardo tendrá muchos planes y bajas para afrontar este partido. Entre los 19 convocados que viajaron a Asunción no están Enzo Pérez, Rafael Borré, Nicolás De La Cruz, Fabrizio Angileri ni Paulo Díaz sabiendo aparte que Matías Suárez volvió a quedarse afuera de los convocados pero sí volvió a entrenarse en el River Camp después de quedar aislado por el virus, esta vez sin tener contacto con el resto de sus compañeros, luego de más de una semana.

Por el lado del equipo colombiano Dirigido por Harold Rivera, vienen de sufrir un duro golpe en la Liga Colombiana, luego de quedar eliminados en cuartos de final a manos de Junior de Barranquilla con un global de 1-3 (derrota en la ida y empate 0-0 en la vuelta). Por Libertadores suma solo un punto también producto de un empate en 1 con el Junior y una derrota ante Fluminense.

Con Marcelo Gallardo como técnico, River jugó cuatro veces en Asunción: 3-1 vs. Libertad (2014); 1-1 vs. Guaraní (2015); 2-0 vs. Guaraní (2017); 1-1 vs. Cerro Porteño (2019). En el historial entre ambos equipos se registran 6 duelos, con 3 victorias de River, 3 empates y ningún triunfo para los colombianos.

Castellanos; Porras, Torijano, Palacios, Mosquera; Giraldo, Pico; Osorio, Caballero, Arias; y Ramos serian los 11 que podría Harold Rivera. Armani; Montiel, Rojas, Martínez, Casco; Simón, Ponzio, Palavecino, Carrascal; Álvarez y Girotti los de Marcelo Gallardo.