Robert Siboldi apuntó contra la directiva de Cruz Azul

El uruguayo Robert Siboldi, actual entrenador de Xolos, recuerda sus diferencias con la directiva de Cruz Azul y sobre su salida.

Por: Mauro Palacios 28 de Julio 2021 · 14:32 hs

Robert Dante Siboldi, actual técnico de Xolos, habló sobre su salida de Cruz Azul el año pasado, después de que el conjunto celeste fue eliminado en las Semifinales del Guardianes 2020. El uruguayo aseguró que lo mejor era dejar al club, ya que había cosas que no compartía con la directiva de La Máquina.

"Quiero mucho a la institución por todo lo que me ha dado, ahí me formé como entrenador. No fue por el resultado, porque teníamos una competencia inmediata y pretendíamos seguir, pero después hubo ciertas cosas que no compartí y creo que lo más sano fue dar un paso al costado", comentó en ESPN.

Por otro lado, el ex portero y actual entrenador confesó que la eliminación de Cruz Azul fue su responsabilidad: "Siempre lo voy a decir, como técnico, fue toda responsabilidad mía. Buscar culpables creo que no va por ahí y en el momento como lo dije, en el momento en el que yo fuera el problema para no conseguir los objetivos del Cruz Azul me iba a hacer a un costado".

Robert Dante Siboldi ha sido técnico de Santos, Veracruz, Cruz Azul y ahora es el que comanda a los Xolos de Tijuana. En total, ha dirigido 165 encuentros en México, de los cuales ha ganado 62, empatado 44 y perdido 49. Con Santos ganó su primer título de liga y, ahora con Xolos, buscará ganar su segunda Liga MX.