Roger Martínez se prendió en una fuerte discusión de Twitter con un aficionado

El futbolista colombiano reaccionó a un mensaje de un usuario en Twitter que lo tildó de no correr en la cancha.

Por: Mauro Palacios 28 de Agosto 2021 · 14:01 hs

El futbolista del América, Roger Martínez, reaccionó a un tuit en el que le llamaron flojo. El jugador colombiano frecuentemente tiene actividad en Twitter y esta vez no fue la excepción.

El delantero de 27 años de edad subió una foto a su cuenta en la que se leía “Las cosas buenas llevan tiempo y esfuerzo”. En la imagen decenas de comentarios se podían observar, pero uno sobresalió al resto. El texto del aficionado decía “¡Dale huevón! A ver si ahora si corres en una final”.

Roger no tardó en contestar al usuario con datos estadísticos en los que argumentó que lejos de correr metió goles que pudieron valer un campeonato “En la final que dicen que no corrí, metí 1 gol con el que pudimos ser Campeones que luego la gente de arbitraje pidió disculpas porque no debió ser anulado, también en la semifinal había metido 1 el cual fue anulado de una manera que no se entiende pero 100pre voy pa’lante Vamos x la 14 (sic)”.

Actualmente, en el Apertura 2021, Martínez lleva dos goles con las Águilas y ha arrancado de titular en cinco de los seis partidos que lleva el equipo. De la misma manera suma 450 minutos jugados.