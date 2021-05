ATENCIÓN! Ronald Koeman contra todos en Barcelona

El entrenador holandés soltó en la conferencia de prensa lo que piensa acerca del equipo

Por: Santiago Kusanic 22 de Mayo 2021 · 20:11 hs

El actual entrenador del Barcelona que a fin de temporada se ira, expreso que la plantilla del equipo es la misma de antes y que solo realizaron la compra del estadounidense Sergiño Dest y que no alcanzo.

“Esta plantilla no esta al nivel que nosotros queremos en el Barcelona”, soltó el entrenador.

Y manifestó que la gente del club también piensa igual y que debería mejorarse aun mas la plantilla para lograr el nivel esperado. “hay muchos jugadores jóvenes aun entonces tienen que aprender mas y obtener mas experiencia para ser mejor jugador”. También afirmo que el equipo no esta hecho aun y que con solo una temporada no alcanza para mejorar en todos los sentidos.

”hemos marcado muchos goles durante la temporada, pero sigue siendo muy inferior a lo que tiene que tener un equipo como el Barcelona. No es una mala temporada, ni mucho menos, solo que no es la mejor posbile, pero no se le puede pedir un doblete a un equipo que esta formándose”, soltó el holandés que al final termino en la tercera posición de la tabla por debajo de su rival el Real Madrid y el campeón Atlético Madrid.

