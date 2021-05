Tras los empates en La Liga, ¿cómo quedan las chances de cada equipo?

Los enfrentamientos entre los aspirantes al título terminaron en igualdad y a tres fechas del final se mantiene todo igual, con un Sevilla ya un poco más relegado.

Por: Luca Ratto 10 de Mayo 2021 · 12:17 hs

La fecha 35 de La Liga española nos traía dos encuentros muy interesantes y atractivos para ver. El sábado por la mañana el Barcelona (3º) recibía al Atlético de Madrid (1º), y en el cierre del domingo el Real Madrid (2º) se medía con el Sevilla (4º). En ambos encuentros el marcador final determinó un empate y no provocó cambios en la tabla general. El “Colchonero”, sigue aventajando por dos puntos al “Merengue” y al “Barca”, mientras que el conjunto “Andaluz” ya quedó a seis unidades de la punta y con escazas chances de salir campeón.

Los de Simeone visitaban el “Camp Nou” en un duelo clave. De ganar se acercaban más al título y la derrota los dejaba con muchas complicaciones, ya que serían superados en tal caso por los “Catalanes”. El 0 a 0 en el tanteador dejó el campeonato muy abierto y con las chances de que los de Zidane pudieran sacar cierto provecho; algo que no pasó al día siguiente. La lesión de Lemar, un jugador muy desequilibrante, en el arranque del partido complicó mucho al visitante en los planes. En el primer tiempo, hubo cierto dominio del Atlético, pero no supo aprovechar sus chances. En el complemento, los locales agarraron más la pelota y generaron cierto peligro, pero aún así no hubo un quiebre en el resultado. Jan Oblak con siete paradas y Marc André Ter Stegen con seis, fueron las figuras de cada equipo.

La “Casablanca”, enfrentaba en el Alfredo Di Stéfano a la sorpresa del torneo. Si ganaba el local, pasaba la punta junto a su clásico de la capital. En caso de un triunfo del conjunto “Andaluz”, les permitía seguir soñando. Fue 2 a 2, con un empate agónico sobre el final por parte de Eden Hazard. En la primera etapa Fernando Reges adelantó a la visita; ya en el segundo tiempo, Asensio puso la igualdad transitoria, y de penal Rakitic marcó nuevamente para el Sevilla.

Tres fechas, nos separan del fin de la competencia y en una tabla bastante ajustada estos son los próximos rivales de cada uno:

. Atlético de Madrid (77): Real Sociedad (L), Osasuna (L) y Vallalodid (V).

. Real Madrid (75): Granada (V), Athletic de Bilbao (V) y Villarreal (L).

. Barcelona (75): Levante (V), Celta de Vigo (L) y Eibar (V).

. Sevilla (71): Valencia (L), Villarreal (V), Alavés (L).

Pablo Alvarez