Salió a la luz la arenga de Cristiano Ronaldo a sus compañeros

El astro portugués habló para todos sus compañeros en la previa del partido ante Newcastle en Old Trafford y vaya liderázgo.

Por: Mauro Palacios 14 de Septiembre 2021 · 11:30 hs

Cristiano Ronaldo el fin de semana en Old Trafford jugó los 90 minutos y marcó dos goles para que el Manchester United derrote por 4-1 al Newcastle en la Fecha 4 de la Premier League. Eso no es todo, según reveló la prensa inglesa, también transmitió su liderazgo a sus compañeros en la previa.

Inigualable talento futbolístico y espíritu ganador. Sus obsesiones le han dado como gratificaciones, grandes satisfacciones y es lo que lo mantiene en la élite con 36 años, por eso no sorprende para nada esta arenga previo a su regreso.

Ole Gunnar Solskjaer, el DT del United, confirmó en rueda de prensa que Ronaldo tomó la palabra en la noche previa a su vuelta a Manchester y el periódico inglés The Sun sacó a la luz sus palabras de motivación.

“He vuelto al United por dos razones. La primera, porque amo el club. La segunda es porque adoro la mentalidad ganadora que se respira en este club. No he vuelto para ser una porrista. Si quieren triunfar, necesitan amar este club desde lo más profundo de su corazón. Tienen que comer, dormir y pelear pensando en el club. Jueguen o no jueguen, tienen que apoyar a los compañeros y dar el 100% por el club. Yo estoy aquí para ganar y nada más. Para darnos alegrías. Yo quiero ser feliz ¿y ustedes? Todos son jugadores increíbles y yo creo en ustedes, sino no hubiera vuelto. La gente nos apoyará si damos lo mejor de nosotros”, le dijo Cristiano Ronaldo a sus compañeros.

El cierre de Cristiano Ronaldo fue a puro lujo, como sus actuaciones dentro del campo de juego. “Solamente quiero crear una mentalidad ganadora, así, cuando me retire algún día, esta mentalidad ganadora permanecerá y este grupo de jugadores dominarán el fútbol como hicimos en el pasado. Yo voy a dar lo mejor por el equipo pero necesito su apoyo. ¿Están listos para luchar y para dejaros todo en el campo?”.