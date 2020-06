La temporada que acaba de culminar para la Juventus por la Coppa Italia ha sido desastrosa y podría cobrarse el empleo del actual director técnico, Maruizio Sarri. Con una actuación muy deslucida, en la que ni siquiera el astro Cristiano Ronaldo pudo hacer gala de su nivel, los juventinos se quedaron en el camino y ahora parece que una renovación se hace necesaria.

Por: Julio César Gómez 20 de Junio 2020 · 21:07 hs

Con una derrota frente al Napoli en tanda de penaltis, el destino de la Juve en la carrera por la Coppa fue sellado definitivamente. Algo decepcionante, teniendo en cuenta que al inicio de la temporada eran firmes candidatos.

Sarri puede salir de la Juventus

Aún contando con una plantilla de figuras estelares, que incluye a uno de los mejores futbolistas de la historia, el conjunto de Turín no fue capaz de cumplir con las altas expectativas que se formaron a su alrededor al inicio de la temporada.

Y el responsable podría no ser otro sino Maurizio Sarri, quien ya estaría rumbo a la puerta de salida del club. El ex entrenador del Chelsea no tiene prácticamente nada a su favor, así que es casi seguro que el banquillo tenga otros ocupantes.

Sarri puede salir de la Juventus

Se espera que Sarri concluya el trabajo, con el tramo final de la Serie A y la Liga de Campeones en puertas. Según la prensa italiana, sin embargo, posibles candidatos para el próximo período ya suenan, como por ejemplo, Massimiliano Alegri, también pretendido por el PSG.