Se define el futuro de Cristiano Ronaldo en Juventus, ya expresó su deseo

Cristiano Ronaldo estaría muy cerca de resover su futuro, luego de la eliminación en la Eurocopa y algunas críticas por sus reacciones.

Por: Mauro Palacios 06 de Julio 2021 · 10:00 hs

La llegada de Cristiano Ronaldo a Turín hace tres veranos tenía un objetivo claro. El portugués venía a reinar en la Champions League logrando tres seguidas con el Real Madrid y parecía que con su fichaje se daba el salto definitivo.

Juventus no tenía rivales en la Serie A y tres temporadas después, no solo no han logrado la ansiada Champions, si no que han perdido el trono de campeones en Italia.

Justamente el culpable no es Cristiano Ronaldo, convirtió 36 goles y 4 asistencias en una temporada donde, bajo las órdenes de Andrea Pirlo, han bajado un escalón.

Es precisamente ese bajón el que porovocó el rumor de una posible marcha de CR7, especulanes con el Real Madrid, con el PSG o con el Machester United. Pese a tener un año más de contrato con la Juventus.

Según la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo habría comunicado que desea quedarse en la Juventus e incluso quiere renovar. El principal escollo entre las dos partes sigue siendo la economía del club.

Tras la pandemia, la Juventus ha sido uno de los equipos más afectado a nivel de ingresos y mantener la gigantesca cantidad de salarios, entre ellos, Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, representante del futbolísta, pondría sobre la mesa la apliación de un año, vestir la camiseta de la Juve hasta 2023.