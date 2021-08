Se hace viral una nota a Diego Maradona: "Barcelona no sabe cuidar a sus ídolos"

El paso de Diego Maradona fue muy especial, hizo lo que pocos pueden, hacer feliz a millones de personas. Ante la bomba de la salida de Lionel Messi del Barcelona, se hace viral unas frases de Dios.

Diego Maradona pasó por FC Barcelona y dejó buenos momentos y otros no tanto, claramente ni Diego ni el Barcelona estuvieron a la altura cuando se encontraron en esta vida para poder hacer historia. Algunos recuerdan un encuentro en 1983, en el campo del Manchester United. Debajo de la del Barsa tenía la camiseta de Argentina para festejar. Para su desgracia Barcelona perdió 3 a 0. Esa noche Diego jugó con fiebre. No jugó bien y no pudo mostrar esa camiseta.

Pero ese no es el tema. Lo que se dio a conocer en las últimas horas es una entrevista que se le realizó a Diego cuando era entrenador de Dorados en México y habla de lo mal que tratan a los ídolos en Barcelona y lo rápido que se los olvida, menciona a Ronaldinho, a Rivaldo y tranilamente puede llegar a encajar en un futuro con Lionel Messi.

"A Leo lo podían comparar con Ronaldinho, por ejemplo. Dinho hizo llover en Barcelona y, sin embargo, nadie se acuerda de él. Eso es característico de Barcelona. Olvida a los ídolos muy rápidamente. Vos preguntá por Rivaldo allí, después de aquel gol de mediacancha al Atlético o el de chilena al Valencia. Nadie se acuerda de él".

“Kubala, Cruyff y Maradona se fueron mal del Barsa. Al Barsa le cuesta saber tratar a sus ídolos”, lo el periodista Ramón Besa, autor del libro Maradona, historia de un desencuentro (1998) y testigo de los años de Diego en el club catalán entre 1982 y 1984.