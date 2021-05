Una gloria del fútbol de Ecuador le dice adiós al fútbol

El ecuatoriano anunció que dejarà la actividad profesional debido a un grave problema que aqueja en sus rodillas desde hace unos años.

Por: Pablo Alvarez 12 de Mayo 2021 · 15:41 hs

Antonio Valencia, histórico jugador que tuvo un gran paso por el Manchester United dejando una huella, a sus 35 años no seguirá jugando al futbol. Actualmente estaba en México, jugando para Querétaro. Tras no haber quedado en las puertas de la liguilla al caer 5 a 0 vs Santos el pasado fin de semana, luego de completar casi todo el partido correspondiente a las eliminatorias de la fase final, decidió ponerle punto final a su carrera como consecuencia de una serie de lesiones y problemas.

El lateral derecho ex Liga de Quito, argumentó: “Me encontraba muy bien de la cabeza pero no podía mantenerme al 100% en cuanto a lo físico. Mi cuerpo y mi rodilla no estaban bien, eso provocaba que no pueda entrenarme con normalidad”. Sobre el mediodía de este miércoles, la cuenta oficial de los “Gallos Blancos” anunciaba la noticia; al jugador se le terminaba el vinculo con el club ahora.

“Me llevo una muy buena impresión de la liga, para mi esta liga se encuentra entre las mejores del mundo. Me voy con muchas ganas de poder haber visto el estadio lleno alguna vez, pero a la afición le agradezco por su apoyo y espero que sigan apoyando y alentando al equipo”, estas fueran algunas palabras del ecuatoriano en agradecimiento al público. Además en sus redes sociales publicò una carta donde detalla cada paso de su carrera.

El “Tren” como era conocido, se iniciò en un club humilde de su país llamado Caribe Junior y luego pasó a El Nacional antes de pegar el salto a Europa. A sus 20 años llegó a España, y en una temporada jugò en el Villarreal y Recrativo de Huelva. En 2006, arribò a Inglaterra, precisamente al Wigan donde se mantuvo tres años y ahì sì dio el verdadero salto a los “Diablos Rojos”, donde consiguió dos Premier League, cuatro Community Shield, dos copas de la Liga, una FA Cup y una Europa League; también fue capitán en el ultimo tiempo. En el 2018 regresò a su país para ponerse la camiseta de Liga de Quito. 646 partidos disputó en total en su trayectoria y anotò 51 goles.