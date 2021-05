Semifinales definidas en México

Luego de los partidos de este fin de semana correspondientes a las eliminatorias de la serie final, quedaron confirmados los ocho equipos que jugarán los cuartos de final.

Por: Luca Ratto 10 de Mayo 2021 · 15:03 hs

El Clausura 2021, entra en su etapa de definición esta semana. Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey al terminar entre los cuatro primeros, ya se encontraban en la liguilla. Faltaba definir a los otros cuatro que acompañarán a los equipos nombrados anteriormente. Los que finalizaron en el puesto 5 al 12 de la tabla, se enfrentaban en un duelo mano a mano en la cancha del mejor ubicado. 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º y 8º vs 9º.

En la jornada del sábado, Santos como local derrotó por 5 a 0 sin problemas a Querétaro. Tigres cayó como visitante 1 a 0 frente a Atlas, en lo que significó la despedida del “Tuca Ferretti”, al mando de la dirección técnica tras 11 años. El domingo, León y Toluca jugaron un encuentro muy atractivo que terminó en empate a 2 y en los penales los “Diablos Rojos” se impusieron 4 a 2 siendo el único conjunto que se clasificó de visitante. Para cerrar esta pre-liguilla, Pachuca venció 4 a 2 a las Chivas de Guadalajara.

Los cuartos de final dan inicio este miércoles. Toluca recibe a Cruz Azul, y el partido de vuelta está pautado para el sábado 15 en el Estadio Azteca; mismo cronograma para Puebla vs. Atlas, primero se enfrentan en el Jalisco, para luego cerrar la serie en el Estadio Cuauhtémoc. Pachuca será local frente al América el jueves y el domingo 16 se vuelven a enfrentar en la capital mexicana, precisamente en el Azteca; los mismos días se verán las caras “Rayados” y Santos, este emparejamiento se define en el BBVA Bancomer de la ciudad de Monterrey.

El vigente campeón del Apertura 2020, León, ya no sigue en carrera por lo que en este campeonato habrá un nuevo vencedor. Por otra parte, Cruz Azul, el mejor de la etapa regular, tratará de ir por el título luego de 24 años.

Pablo Alvarez