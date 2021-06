Siete de once titulares confirmados en Argentina para los cuartos de final de la Copa América

Lionel Scaloni tiene casi todo listo, Acuña o Tagliafico una de las dudas para enfrentar el sábado a Ecuador.

Por: Mauro Palacios 30 de Junio 2021 · 11:11 hs

La selección Argentina enfrenta este sábado al Ecuador de Gustavo Alfaro por los cuartos de final de la Copa América.

Se entrenará esta tarde y mañana habrá futbol formal, siete fijas y cuatro dudas a esta hora para el duelo clave.

Distensión en una de sus rodillas para Cuti Romero y trabaja contra reloj para poder estar, trabajos de kinesiología permanentes, si no llega estrá German Pezzella.

El lateral izquierdo será Tagliafico que llega descansado o la continuidad de Acuña, dependerá de Scaloni sabiendo que el ex independiente le aporta más calidad defensiva y el ex Racing se destaca en ofensiva. En ese puesto en particular alternan permanentemente.

El que jugará por primera vez en condición de jugador libre es Lionel Messi, no es el único en la Copa América, Luis Abraham, Pablo Galdames y Rafael Santos Borré estan en la misma situación. Conmebol contemplará esto y podrán jugar sin inconvenientes.

Nicolás Otamendi será titular el día sábado y como se dijo, a la espera de su compañero.

Emiliano Martínez, que ayer fue papá, será el arquero nuevamente, tras descansar en el útlimo partido frente a Bolivia.

Nahuel Molina, que no fue muy visto en Argentina, será titular como lateral derecho en lugar de Gonzalo Montiel.

El mediocampo es donde más encuentra variantes Scaloni pero se verá si toma las mejores decisiones. Rodrigo De Paul estará y la lupa queda en la parte central de la zona dos, Guido Rodríguez y Leandro Paredes podrían aparecer juntos

Messi y Lautaro Martínez titulares y la duda, Nicolás González o Ángel Di Maria.