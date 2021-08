Simeone habló sobre la posibilidad de contratar a Messi para el Atlético Madrid

El técnico argentino, Diego Simeone, habló en conferencia de prensa para analizar la primera jornada de Liga que enfrentará al Celta y a los rojiblancos en Balaídos

Por: Mauro Palacios 14 de Agosto 2021 · 09:53 hs

Diego Pablo Simeone comienza un nuevo curso al frente del Atlético y lo hace con la misma energía e ilusión que el primer día como se pudo comprobar en la comparecencia de prensa previa al duelo frente al Celta de su compatriota Coudet. Los rojiblancos comienzan en Balaídos la defensa del título.

El Cholo se refirió a la bomba del año, la salida de Lionel Messi del FC Barcelona. "Es una salida muy importante para LaLiga y el Barcelona. Nosotros no estuvimos hablando con él. No tuvimos mínima opción. La Premier no tiene ni a Messi ni a Ronaldo y es una liga muy competitiva. Dependerá del crecimiento de todos los equipos poder hacer una Liga competitiva sin tener a ninguno de los dos como ha hecho Inglaterra."

Desde que llegó Simeone, el Atlético fue escalonando lugares y hace un tiempo, siempre se anota entre los favotiros. "Es importante que los debates aparezcan. Nosotros no variaremos nuestro camino. Partido a partido. Entender como es LaLiga y competir como lo venimos haciendo durante los últimos nueve años y medio".

Los objetivos para esta temporada, son claros para Simeone, "Ser competitivos. Lo mejor que nos puede pasar como club es no variar el destino. Ser competitivos en todo lo que juguemos. Mejorar la Copa del Rey, mejorar en Champions y pelear LaLiga hasta el final".

Uno de los jugadores que aumenta la plantilla es el argentino que viene de ganar la Copa América, Rodrigo de Paul. "Vino antes de las vacaciones para adaptarse al grupo. Jugador con visión de juego, buena pelota parada, tiene gol... No descubro nada si le siguieron en Udinese y en la Copa América con Argentina. Veremos si puede adaptarse a lo que el equipo necesita. Entra en una competencia en mediocampo con Kondgobia, Herrera, Lemar, Llorente, Koke..."

El Cholo Simeone y su Atlético Madrid siempre es candidato y ahora que el FC Barcelona ya no tiene al mejor de todos, que ganaba cosas importantes, mucho más.