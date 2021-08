Son Decisiones, chau felicidades, no están felíces: Echaron a Russo de Boca

Algo que ya venía cayendo de maduro, Boca echó a Miguel Ángel Russo tras no querer renunciar. Le soltaron la mano, las internas, quedó Mariano Herrón ya que lo eligió en su momento Riquelme, y ahora se hará cargo Sebastián Battaglia.

Por: Mauro Palacios 17 de Agosto 2021 · 13:06 hs

El mundo Boca está pasando momentos tormentosos, juega mal hace rato, los dirigentes le soltaron la mano a Miguel Ángel Russo y le pidieron que renuncie, ante la negativa del entrenador, lo cesaron de su cargo y esta mañana pasó a despedirse con parte de su cuerpo técnico, como Leandro Somoza, ya que su otro ayudante, Mariano Herrón, que fue impuesto por Riquelme al llegar Russo en el año 2020, seguirá vinculado con Boca Juniors al igual que el entrenador de arqueros Galloso.

Miguel Russo deja el club por segunda vez en medio de cuestiones poco claras, ya le sucedió en 2007, luego de perder el Mundial de Clubes a manos del AC Milan, fue despedido de su cargo.

Una gran parte de la prensa argentina, decidió ensañarse ferozmente ante el ex entrenador de Vélez Sarsfield, Estudiantes y Rosario Central, algunos por apollar ciegamente a Riquelme y otros porque Miguel ya no era el de antes y no respondía cada mensaje que le llegaba para realizar distintas entrevistas.

Miguel Russo tuvo que soportar entre tantas cosas graves, la salida permanente de jugadores con los que él contaba, pero debía aguantar decisiones que solamente las acató, por que el que objetaba era Juan Román Riquelme, quién lo sacó practicamente del exilio.

Se fueron Esteban Andrada y Marcos Días y llegó Javier García, tema arqueros en la vida de la nueva dirigencia de Boca Juniors. Se fue Buffarini y llegó Advíncula; quién dejó el club también fue Jara y volvió Weigandt.

Paolo Goltz dejó Boca y llegó Zambrano; otro que dejó la camiseta en el vestuario y pasó a saludar a los suyos fue Junior Alonso y llegó Marcos Rojo, con pasado en selección y europa. Gonzalo Maroni está en Atlas y llegó "El Pulpo" González por pedido de Miguel Russo.

Bebelo Reynoso nunca despegó en Boca y llegó Ramírez, que también fue pretendido por River Plate. Marcone ya no está en el club y ahora disfruta a Rolón, que tanto insistió el consejo de fútbol. Alexis Mac Allister se fue disparando por todos lados y llegó una debilidad de Riquelme, Edwin Cardona, con todo su combo.

Mauro Zarate está sin club, no pudo explotar en Boca y el que volvió es Pavón. Ramón Wanchope Ábila se fue sorprendentemente y con problemas y el que llegó fue Orzini, con una racha muy negativa que arrastra desde su paso por Lanús.

Franco Soldano, se fue de Boca campeón pero muy criticado y llegó Briasco desde Huracán y aún no pateó al arco, es más, se fue Miguel Russo sin que Briasco pueda patear al arco.

De Pool llegó, se fue y volvió y con bombas y misiles por todos los costados. A eso se le suma la salida de Emmanuel Más y la frutilla del postre es Carlos Tévez, el único ídolo en esta novela de jugadores que llegaron y se fueron del club. Peleado con Riquelme, sin querer que Russo esté sentado en su despedida y con Ameál que se lo impusieron en el día de la despedida.

Datos entregados por Silvio Maverino en El Gráfico Web

Partidos dirigidos: 62 (incluye 3 encuentros dirigidos por su ayudante Leandro Somoza y no incluye los partidos ante Banfield y San Lorenzo dirigidos por Sebastián Battaglia. Boca presentó a la reserva del club).

Debut: 29/01/2020 empate sin goles ante Independiente

El último partido: 15/8/2021 derrota 1-0 ante Talleres

Balance: 29 victorias, 22 empates y 11 derrotas

Efectividad: 58,6%

Goles convertidos: 87

Goles recibidos: 38

Los jugadores utilizados: 48

Los que más jugaron: Carlos Izquierdoz (52), Sebastián Villa (48), Nicolás Capaldo (45).

Los que más convirtieron: Carlos Tevez (15), Sebastián Villa (12), Eduardo Salvio (11).

Juveniles del club que debutaron en primera: 9

NOTA: No se considera para esta estadística a Gastón Ávila, debutó en primera en Boca Juniors pero no es de inferiores y tampoco a Luis Vázquez, ya había debutado en Patronato en Copa Argentina y tampoco es de las inferiores de Boca. Tampoco se consideran los 15 juveniles que debutaron ante Banfield (13) y San Lorenzo (2) al ser partidos de la reserva dirigida por Battaglia.

Posesión promedio: 53%

Títulos: 2 (Superliga 2019-2020 y Copa Diego Maradona 2020).

Partidos ante River Plate: 4, todos terminaron en empate, en los dos de eliminación directa (Copa Diego Maradona y Copa Argentina) avanzó por penales.

Copa Libertadores: Eliminado ante Santos en la semifinal 2020 y ante Atlético Mineiro en octavos de final 2021

Definiciones por penales: 6 (ganó 4 -2 ante River- y perdió 2)

Los rivales que más veces enfrentó: Talleres (5), River (4) y Santos (4).

Otros datos compartidos: Boca Juniors ganó uno de los últimos 16 partidos (14 con Russo y 2 con Battaglia), Boca lleva 10 partidos sin ganar (8 con Russo y 2 con Battaglia), por tercera vez en su historia no ganó en las primeras seis fechas de un torneo (4 con Russo y 2 con Battaglia).