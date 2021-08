Sorprendió a todos, Marcelo Bielsa y el mensaje para Lionel Messi

El entrenador argentino, del Leeds United, Marcelo Bielsa, habló sobre Lionel Messi y la Argentina, mientras se prepara para una nueva temporada en la Premier League.

El mejor entrenador argentino y para muchos, del mundo, como lo es Marcelo Bielsa habló sobre Lionel Messi, su tan esperado título con la selección mayor y cuenta todo lo que a él le generó.

Si hay una persona que ha recibido críticas sanguinárias y direccionadas por un sector tenebroso del periodismo argentino por haber quedado eliminado en primera ronda del Mundial Korea - Japón 2002 fue Marcelo Bielsa, y él, muy lejos de compartir esa idea, pelea por cambiar eso día a día, se mostró muy felíz y orgulloso por el título en Brasil, en especial por Lionel Messi.

"Una alegría enorme, por todos, por él...que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó. Lo que es un mensaje contracultural, porque la cultura es vivimos con la cultura de lo inmediato y Messi por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques. Entonces me dio alegría por él, me dio alegría por sus compañeros que lo homenajearon, me dio alegría por el cuerpo técnico, me dio alegría por el pueblo argentino, tan necesitado de poder alegrarse por algo. Me sentí muy orgulloso, me sentí representado...me alegré genuinamente".

En el año 2012, Lionel messi expresaba esto sobre Marcelo Bielsa y su deseo. "No tuve la suerte de tenerlo como técnico, y es un técnico que me hubiera gustado tener. Muchos dicen que es similar a Guardiola. ¡Ojalá algún día lo tenga!"