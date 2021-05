TENSIÓN EN EL INTER: Discutieron dos nombres fuertes del plantel

El Toro que había ingresado en la primera mitad, fue sustituido y salió con mucha furia por la decisión de su entrenador.

Por: Lucas Morel 12 de Mayo 2021 · 22:07 hs

Inter se consagró campeón en la fecha anterior después de 11 años. Hubo festejos, pero también un fuerte cruce que se hizo viral: el enojo de Lautaro Martínez con Antonio Conte en el triunfo del Inter por 3-1 frente a la Roma.

El ex delantero de Racing y actual seleccionado argentino, ingresó a los 35 minutos del primer tiempo en lugar de Alexis Sánchez que salió por lesión. Pero el entrenador italiano tomó la decisión de agotar los cambios al regresar al banco a Lautaro y en su lugar ingresó Andrea Pinamonti, cuando al partido le quedaban 15 minutos para el cierra y el resultado estaba 2-1.

La sustitución no le cayó para nada bien al delantero de 23 años. El Toro se retiró con mucha bronca clavándole la mirada al entrenador durante todo el trayecto hasta el banco de suplentes, Conte no lo miró. Pateó una botella que estaba en el camino, luego se sacó la camiseta y empezó a criticar la decisión del DT. Pero el ex técnico del Chelsea no se quedó callado, dio media vuelta y respondió a los gritos.

Sobre el final del partido, Romelu Lukaku decretó el 3-1 final, y así Inter alcanzó los 88 puntos.